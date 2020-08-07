المؤسسة اللبنانية للإرسال «LBCI» تقرر وقف تقل الخطابات والمؤتمرات والبيانات

قررت المؤسسة اللبنانية للإرسال انرناسيونال «LBCI»، اعتبارا من اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت لبنان، وقف النقل المباشر للخطابات والمؤتمرات والدردشات والبيانات، حيث كان من المفترض أن تنقل مباشرة في الساعة الرابعة الحديث بين رئيس الجمهورية اللبناني عماد ميشال عون والصحفيين بمقر الرئاسة بقصر بعبدا، وأن تنقل في الخامسة والنصف كلمة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.



وعللت هذه الخطوة في بيان أذاعته قالت فيه: «لأن ما بعد 4 أغسطس ليس مما قبله، ولأن ما بعد الزلزال ليس كما قبله، ولأن إهمالكم وتخاذلكم هو أحد الأسباب الرئيسية لما وصلنا إليه.. ولأنه بعد 4 آب المطلوب «فعل وليس حكي»، إنجازات وليست خطابات، أعمال وليست أقوال.. لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم، تغيرو لنغير، دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تلهوا الناس في الحكي.. نقول للناس ختاما، فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من الجمر، هناك أمهات ينتظرون عودة أبنائهن على أحر من الردم، الأولوبة لهن وليست لكم».