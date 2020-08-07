6 وزراء عرب يؤكدون التزامهم باتفاق أوبك لتسريع إعادة التوازن لسوق النفط

أكد ستة وزراء عرب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) "التزامهم التام باتفاق أوبك بلس من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، بحسب بيان صادر عنهم عقب اتصال هاتفي مشترك بينهم اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الاتصال الهاتفي شمل كل من" وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل بن محمد المزروعي، ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في دولة الكويت الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ووزير الطاقة في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط في العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل.

وقالت "واس" إن الوزراء استعرضوا في اتصالهم، التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على النفط، كما بحثوا التقدم الذي تم إحرازه باتجاه إعادة التوازن إلى السوق البترولية.

وأشار الوزراء إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مُشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.

وأكد الوزراء "التزامهم التام باتفاق أوبك بلس، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

وشدد الوزراء، مُجددا على أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق النفط العالمية، لما فيه صالح منتجي النفط ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.