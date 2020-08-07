الصليب الأحمر: عائلات عدة في بيروت لا تستطيع توفير الغذاء

كشف الصليب الأحمر، أنه لا دور له في مراقبة ما يصل من مساعدات للدولة اللبنانية، وذلك إثر تداعيات انفجار مرفأ بيروت.



وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الجمعة، أنه يقدم المساعدات إلى 12 مستشفى في بيروت، لافتًا إلى أن عائلات عدة في العاصمة اللبنانية لا تستطيع توفير الغذاء.



‏وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شخصًا، إضافة إلى آلاف الجرحى حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.