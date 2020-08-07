رئيس وزراء فيتنام يحذر من تزايد خطورة تفشي فيروس كورونا

قال رئيس وزراء فيتنام، نجوين شوان فوك، في رسالة عبر الموقع الرسمي للحكومة، إن البلاد دخلت "مرحلة الذروة" في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أن الوباء الذي ظهر في مدينة دا نانج في 25 يوليو الماضي، قد انتشر في 12 محافظة ومدينة في أنحاء البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء الفيتنامي في الرسالة، التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن خطر انتشار الفيروس على مستوى المجتمع المحلي "مرتفع جدا"، مما يحتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل النظام السياسي بأكمله، تغطي الأماكن الرئيسية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأمر فوك السلطات في المدن والمحافظات بتطبيق الإجراءات المناسبة لمنع انتشار الفيروس، مع تقليل الآثار السلبية في الوقت نفسه على الأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية.

وقال فوك إن إجراء الفحوصات السريعة والدقيقة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا هو مفتاح وقف تفشي العدوى، مشيرا إلى أن البلاد تعتزم الإبقاء على معدلات الإصابة بمرض كوفيد-19 عند أدنى مستوياتها.

وسجلت فيتنام حتى الآن 750 إصابة بكورونا، بينها 348 حالة تخضع للعلاج، في حين توفي 10من المصابين.