بيلاروس تبدأ في تزويد أول مفاعل نووي لها بالوقود رغم اعتراض ليتوانيا

بدأ تزويد أول محطة للطاقة النووية في بيلاروس، التي بنتها شركة روساتوم الحكومية الروسية، بالوقود النووي اليوم الجمعة برغم اعتراضات ليتوانيا المجاورة على المنشأة.

وقالت روساتوم في بيان إنه بعد إجراء الاختبارات اللازمة في محطة أسترافيتس للطاقة النووية، "سيتم توصيل المفاعل بالشبكة لأول مرة".

واعترضت ليتوانيا المجاورة، التي تقع عاصمتها فيلنيوس على بعد حوالي 50 كيلومترا من محطة الطاقة، على المنشأة الجديدة باعتبارها تمثل تهديدا بيئيا وأمنيا محتملاً.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا في بيان عبر موقع تويتر إن الوقود يتم تزويده "بدون حل مشكلات الأمان النووي وتنفيذ توصيات اختبارات الإجهاد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي".

وذكر نوسيدا أن هذا "عمل غير مسؤول ضد مواطني بيلاروس والاتحاد الأوروبي. هناك حاجة إلى إجراءات وسيطرة متضافرة من الاتحاد الأوروبي لوضع السلامة كأولوية في بيلاروس".

وأكدت روساتوم أن المنشأة تمتثل لمعايير السلامة، قائلة في البيان إن "محطة الطاقة تلبي جميع متطلبات الأمان التي تعتمدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".