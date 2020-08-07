من جديد تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، بلاغ بظهور مجموعة من القرش الحوتى الملقب بـ"الحوت المسالم"، ويحيطه أسراب من الدلافين، فى مشهد لأول مرة قبالة سواحل الغردقة.

وقال المهندس حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغاً من مجموعة من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتى ويحيط بهم آلاف الدلافين في موكب لم يتكرر من قبل وفرحة عارمة من السياح بصديق الإنسان، شمال مدينة الغردقة.

وذكر حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين فى مطلع الأسبوع الماضى، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء ولم يتعرض أحد له، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.