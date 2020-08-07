رفض طلب ترامب بخوض مناظرة إضافية أمام بايدن قبل انتخابات الرئاسة

قوبل طلب من حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لخوض مناظرة متلفزة إضافية مع منافسه، جو بايدن بالرفض أمس الخميس.

ودفعت حملة ترامب بأن المناظرة الأولى لن تجري إلا بعد أن يبدأ بعض الناخبين في تلقي بطاقات الاقتراع الخاصة بهم عبر البريد في أوائل الشهر المقبل، مما يمنعهم فعليا من سماع المرشحين وهما يتواجهان في قضايا السياسة.

وردت مفوضية المناظرات الرئاسية بأن الناخبين ليسوا ملزمين بالإدلاء بأصواتهم قبل المناظرة الأولى التي ستقام في 29 سبتمبر، حتى لو تلقوا بطاقة الاقتراع في وقت سابق، مما أبطل الجدل فعليا.

وأضافت الهيئة في بيانها أن "المفوضية وجدت أن ثلاث مناظرات مدتها 90 دقيقة ستعمل بصورة جيدة لتحقيق أغراض توعية الناخبين التي تهدف المناظرات لتلبيتها".

ويتخلف ترامب، الجمهوري، عن بايدن، الديمقراطي، في استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات المقرر إجراءها في نوفمبر.