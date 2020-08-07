محافظ الغربية يتابع رفع آثار منزل المحلة المنهار

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء الخميس، مكان انهيار منزل منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى، للوقوف على أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أو مصابين من قاطني المنزل، بعد استخراج جثة لسيدة وطفليها منذ قليل.

وما زالت أجهزة مديرية أمن الغربية تكثف من جهودها للبحث عن ضحايا ومصابين بالعقار المنهار، حيث وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

يذكر أن مصادر رجحت، أن عقار المحلة المنهار مكون من 5 طوابق، ويقطن به 5 أسر، وأثناء الانهيار كان يوجد بداخله 7 أشخاص، بينهم أطفال، وجار البحث عنهم.