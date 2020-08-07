تقرير: ولاية ألمانية تعرض معالجة مصابين من بيروت

عقب الانفجار المروع الذي وقع قبل أيام قليلة في بيروت، عرضت الحكومة المحلية لولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية استقبال مصابين من العاصمة اللبنانية لعلاجهم في مستشفياتها.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة، اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة الولاية، أرمين لاشيت، كتب في خطاب للسفير اللبناني في ألمانيا، مصطفى أديب عبد الواحد، أن ولايته مستعدة لمعالجة جرحى من أصحاب الإصابات الخطيرة من المستشفيات المكتظة في بيروت.

وجاء في الخطاب الذي أطلعت عليه مجموعة "فونكه" أن الولاية "تقف بجانب لبنان في هذا الوضع المأساوي".

وبحسب التقرير، أجرى لاشيت اتصالا هاتفيا مع وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت-كرامب كارنباور حول هذه المسألة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يمتلك إمكانيات متخصصة في النقل الجوي للمصابين بجروح خطيرة.