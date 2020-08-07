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ماكرون مغردًا باللغة العربية: أحبك يا لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
محمد حليم
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:14 ص

غرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا «بحبك يا لبنان».

وزار ماكرون الخميس، لبنان، مؤكدًا أن زيارته تعتبر رسالة أخوة ومحبة وصداقة من فرنسا إلى لبنان، مشيرًا إلى السعي لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن ماكرون قوله، قبل مغادرة مطار بيروت باتجاه مكان الانفجار، "ننسق في الأيام المقبلة مساعدات لوجيستية ، وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريبا، وسألتقي الهيئات السياسية اللبنانية في حوار حقيقي لتحمل المسؤوليات".


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