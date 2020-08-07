وكيل أوقاف الإسكندرية: توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأكثر احتياجا

قال وكيل وزراة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، إنه تم تسليم 4 أطنان من لحوم الأضاحى من وزارة الأوقاف فى إطار مشروع الصكوك، لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف خشبة، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم التوزيع بواقع (١٠٠٠ كيلو إدارة شرق، ٥٠٠ كيلو إدارة غرب، ٥٠٠ كيلو إدارة المنتزه، ٥٠٠ كيلو إدارة الرمل، ٥٠٠ كيلو إدارة محرم بك، ٥٠٠ كيلو إدارة وسط، ٥٠٠ كيلو إدارة الجمرك).

وأشار إلى أن هذه الكمية هى بمثابة دفعة أولى، وستتسلم أوقاف الإسكندرية دفعات أخرى تباعا على مدار الأيام المقبلة، مشددا على حرص المديرية على إيصال هذه اللحوم إلى مستحقيها فى شتى ربوع المحافظة بصورة كريمة وعادلة.