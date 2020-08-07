نقابة الشرطة الفرنسية: خاطف الرهائن في لو هافر يستسلم للشرطة

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ذكر شاهد لرويترز ومسؤول بنقابة الشرطة أن رجلا مسلحا استسلم للشرطة في بنك بمنطقة لو هافر في شمال فرنسا يوم الخميس بعدما احتجز ست رهائن.
وقال مسؤول بنقابة الشرطة إن السلطات لم تستخدم أسلحة في القبض على الرجل.