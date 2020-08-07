 نقابة الشرطة الفرنسية: خاطف الرهائن في لو هافر يستسلم للشرطة - بوابة الشروق
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نقابة الشرطة الفرنسية: خاطف الرهائن في لو هافر يستسلم للشرطة

ضباط شرطة خلال تأمين المنطقة القريبة من بنك احتجز فيه أحد المسلحين مجموعة من الرهائن في لو هافر بفرنسا. تصوير: جونزالو فونتيس-رويترز.
ضباط شرطة خلال تأمين المنطقة القريبة من بنك احتجز فيه أحد المسلحين مجموعة من الرهائن في لو هافر بفرنسا. تصوير: جونزالو فونتيس-رويترز.
لو هافر (فرنسا) (رويترز)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 2:19 ص

ذكر شاهد لرويترز ومسؤول بنقابة الشرطة أن رجلا مسلحا استسلم للشرطة في بنك بمنطقة لو هافر في شمال فرنسا يوم الخميس بعدما احتجز ست رهائن.

وقال مسؤول بنقابة الشرطة إن السلطات لم تستخدم أسلحة في القبض على الرجل.


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