 بريطانيا تلزم القادمين من بلجيكا بالعزل الذاتي مجددا - بوابة الشروق
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بريطانيا تلزم القادمين من بلجيكا بالعزل الذاتي مجددا

بريطانيا
بريطانيا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 8:39 م
أعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على القادمين من بلجيكا.

ويعني القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد السبت، أنه يتعين على المسافرين الذين يعودون إلى بريطانيا من بلجيكا أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما.

ونصح التحذير المنشور عبر موقع وزارة الخارجية على الإنترنت بعدم السفر لغير الضرورة إلى بلجيكا وسط ارتفاع معدلات الإصابة. إلا أنها لم تحث "من هم في بلجيكا بالفعل على المغادرة في الوقت الحالي".

وأعادت بريطانيا تطبيق نفس القاعدة بالنسبة لإسبانيا ولوكسمبورج في نهاية يوليو.

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