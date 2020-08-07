بريطانيا تلزم القادمين من بلجيكا بالعزل الذاتي مجددا

أعادت بريطانيا تطبيق قواعد الحجر الصحي على القادمين من بلجيكا.



ويعني القرار الذي أعلنته وزارة الخارجية، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد السبت، أنه يتعين على المسافرين الذين يعودون إلى بريطانيا من بلجيكا أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوما.



ونصح التحذير المنشور عبر موقع وزارة الخارجية على الإنترنت بعدم السفر لغير الضرورة إلى بلجيكا وسط ارتفاع معدلات الإصابة. إلا أنها لم تحث "من هم في بلجيكا بالفعل على المغادرة في الوقت الحالي".



وأعادت بريطانيا تطبيق نفس القاعدة بالنسبة لإسبانيا ولوكسمبورج في نهاية يوليو.