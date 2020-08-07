الشرطة الألمانية تعثر على أسلحة لدى نشطاء يمينيين في ولاية هيسن

عثرت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن وسط ألمانيا على أسلحة وذخائر خلال تفتيشها لعدة مقار تابعة لليمين المتطرف.



وقال المحققون اليوم الجمعة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه خلال عملية التفتيش.



وأوضحت الشرطة أنها عثرت أمس الخميس على سلاح ناري وخمسين طلقة لذلك السلاح في شقة المشتبه فيه البالغ من العمر 32 عاما.



كما عثرت الشرطة أيضا على بنادق "ديكو" و"سوفتإير" وبنادق إنذار وناقلات بيانات.



شارك في التفتيش قوات خاصة من شرطة فيسبادن وفرانكفورت وشرطة مكافحة الشغب.



وأطلقت الشرطة سراح الرجل المشتبه فيه ثانية لأنه لم يتوفر سبب للاحتجاز كما قالت الشرطة التي أوضحت أيضا أن هناك تحقيقا ضده حاليا بسبب انتهاكه قانون السلاح حيث لا تتوفر لديه رخصة لامتلاك أسلحة.