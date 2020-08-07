ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن المنيا من ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار بالمنيا .

أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليونانى– الرومانى " وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .