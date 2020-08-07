 ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بالمنيا

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 1:00 م

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن المنيا من ضبط نجار لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار بالمنيا .
أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (نجار – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها)، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين "اليونانى– الرومانى " وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .

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