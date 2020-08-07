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أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اهتمام مصر بصناعات القيمة المضافة وإقامة المناطق اللوجيستية بتلك المنطقة الحيوية حتى تكون قناة السويس أكثر من مجرد قناة تعبر من خلالها السفن.

وقال رئيس الأكاديمية -في تصريح اليوم الجمعة في إطار احتفالات مصر بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة- "نفخر في الأكاديمية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات التصميم ودراسة الجدوى وكذلك تصميمات الرؤية المتكاملة".

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهدف إلى جعل موانئ الدولة الأكثر جذبا لحركة التجارة العالمية والاستثمار، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك.

وأوضح: "لا زال النقل البحري، وسيظل، هو رقم واحد بين قطاعات النقل؛ فهو نقل مستدام وصديق للبيئة وآمن. ويشهد القطاع تطورا كبيرا مع دخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة".

وأشار إلى تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن النقل البحري قاطرة التنمية في مصر، مضيفا لا بد من تكامل وسائل النقل، لكن يبقى النقل البحري هو الأساس في حركة التجارة العالمية.