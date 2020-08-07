إسرائيل تخفف قيود مكافحة كورونا خلال العطلة الأسبوعية

أعلنت إسرائيل أنها ستخفف القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بعد انخفاض طفيف في عدد الإصابات.

وبحسب بيان صدر في وقت متأخر ليلةأمس الخميس، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي أن المتاجر يمكن أن تفتح أبوابها بشكل طبيعي خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما سمح باستخدام الملاعب العامة.

وتم في وقت سابق إجبار معظم المتاجر على إغلاق أبوابها من يوم الجمعة حتى صباح الأحد.

وتم تقديم اقتراح بتخفيف القيود من قبل إحدى لجان مجلس الوزراء.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة في إسرائيل بشكل طفيف بعد زيادة كبيرة شهدتها البلاد في أواخر مايو.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة تسجيل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يوجد 24 ألفا و220 مصابا نشطا بالفيروس في أنحاء البلاد، منهم 778 بالمستشفيات، بينهم 358 في حالة خطيرة. ومن بين المرضى الـ 358 ، هناك 102يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

وتلقت السلطات الصحية نتائج 27 ألفا و657 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، وجاءت 6% منها إيجابية، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 576.