قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق تمام سلام، إن «الثقة بالسلطة الحالية مفقودة، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجنة دولية أو عربية للتحقيق في ملابسات الانفجار في مرفأ بيروت».

ونقلًا عن فضائية «mtv» اللبنانية، اليوم الجمعة، ‏صرح لإاعة «bbc»، بأن «الغاية من اللجنة الدولية الوصول إلى نتيجة دقيقة وشفافة وحاسمة، لأن لبنان يمر بمرحلة من الاضطراب السياسي، ومعظم القيمين على السلطة الحالية غير قادرين على إدارة البلاد بشكل سليم.. هم يتعثرون في كل خطواتهم وغير قادرين على المشكلات المالية أو ضمان استقلالية القضاء، لذلك لبنان في طريقه لأن يصبح دولة فاشلة، والمطلوب في الدرجة الأولى، الثقة بالسلطة، إلا أن هذا أمر غير متوفر في الوقت الحالي».

وردًا على سؤال عن احتمالات العبث بمسرح الانفجار، أجاب: «هذا أمر غير مستبعد حصوله، لخدمة أهداف سياسية لبعض أطراف السلطة، من هنا أهمية المطالبة بلجنة تحقيق دولية أو عربية».

وشدد على أن «أداء معظم القوى السياسية في السنوات الماضية واعتمادها أسلوب الزبائنية والتحاصص الطائفي، ساهما في إضعاف البلاد واستقرارها والتشكيك بالدستور، إلا أن الأمور ازدادت سوءا في السنوات القليلة الماضية بسبب أداء السلطة الحالية، بدءا برئيس الجمهورية مرورا بالقوى السياسية انتهاء بالحكومة، مما أثار سخط اللبنانيين ودفعهم الى الانتفاض».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.