علوي: وصول 12 طنا مساعدات طبية

علوي: ستصل طائرة مصرية إلى لبنان غدا محملة بـ20 طنا من الطحين لتعويض الخسائر التي لحقت بصوامع القمح

قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إنه التقى برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مشيرًا إلى أن اللقاء كان تفصيليًا، حيث ناقشا فيه آخر التطورات، إضافة إلى تقييم نتائج وحجم كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أنه أبلغ رئيس مجلس النواب اللبناني بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتضامن الكامل مع لبنان، وترجمة هذا التضامن بفتح جسر جوي للمساعدات بين مصر ولبنان.

وأشار إلى أن الجسر الجوي بين البلدين فتح منذ الأمس، حيث وصل 12 طنًا من المساعدات الطبية، لافتًا إلى أنه ستصل طائرة إلى بيروت كل 48 ساعة محملة بدفعة من المواد الإغاثية، على مدار أربعة مراحل.

ولفت إلى أنه ستصل طائرة مصرية إلى لبنان غدًا محملة بـ20 طنًا من الطحين لتعويض الخسائر التي لحقت بصوامع القمح التي تضررت جراء الانفجار، مشيرًا إلى أنه يجري التواصل مع مستشفيات لبنانية لبحث احتياجات مختلف التخصصات.

وذكر السفير المصري لدى لبنان، أن اتحاد الصناعات المصرية سيقدم زجاجًا وألمونيوم لإعادة تأهيل الكسور التي حدثت في المباني والمنشآت بسبب الانفجار.

وتابع: «لبنان عزيز على قلب كل مصري»، قائلًا إن كل مصر ساهمت في المساعدات التي تقدم إلى لبنان، حيث شاركت الحكومة المصرية والأزهر الشريف ومنظمات أهلية مصرية في تقديمها.

واختتم حديثه: «هذا أقل من يمكن تقديره من مصر التي في خاطركم إلى لبنان الذي في خاطرنا».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.