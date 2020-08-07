بوتين يقترح إفراج لوكاشينكو عن مجموعة من الروس المحتجزين في بيلاروس

قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير اقترح على نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، أن يفرج عن مجموعة من الروس المحتجزين في بيلاروس.



وتتهم السلطات في بيلاروس 33 روسيا بأنهم مرتزقة في مهمة لزعزعة استقرار البلاد، قبيل إجراء انتخاباتها الرئاسية يوم الأحد المقبل، حيث يسعى لوكاشينكو للفوز بفترة رئاسية سادسة على التوالي.



وتصف روسيا أولئك المحتجزين بأنهم أفراد في شركة أمن خاصة، كانوا في طريقهم إلى دولة ثالثة، مثل تركيا، وفقا للمتحدث باسم بوتين. وتشدد روسيا على أنهم لا ينتهكون القانون في بيلاروس.



وقال الكرملين في بيان إن بوتين خلال حديثه مع لوكاشينكو عبر الهاتف، "عبر عن ثقته في حل الوضع بروح من التفاهم المتبادل الذي هو جزء بعيد الأمد من التعاون بين البلدين".



وجاء في البيان أن "روسيا مهتمة في وضع سياسي مستقر في بيلاروس بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مناخ هادئ".



وصدر بيان آخر من مكتب لوكاشينكو لم يذكر تحديدا مجموعة الروس المحتجزة.



وبدا أنه أشار إلى الأمر، على الرغم من أنه قال إن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية "والحاجة إلى مواجهة أفعال واتجاهات سلبية من أطراف ثالثة قد تؤدي إلى تدهورها (تلك العلاقات)".