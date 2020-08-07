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رجل يمر بشاشة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق الرئيسية في طوكيو يوم 17 مارس 2020. تصوير: إيساي كاتو - رويترز

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.07 في المئة إلى 22433.78 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1549.96 نقطة.