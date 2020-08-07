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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وزاد نيكي 0.07 في المئة إلى 22433.78 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1549.96 نقطة.