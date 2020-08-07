 المؤشر نيكي يرتفع 0.07 في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 3:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المؤشر نيكي يرتفع 0.07 في بداية التعاملات في طوكيو

رجل يمر بشاشة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق الرئيسية في طوكيو يوم 17 مارس 2020. تصوير: إيساي كاتو - رويترز
رجل يمر بشاشة إلكترونية تعرض مؤشرات الأسواق الرئيسية في طوكيو يوم 17 مارس 2020. تصوير: إيساي كاتو - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 3:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 3:20 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.07 في المئة إلى 22433.78 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.01 في المئة إلى 1549.96 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك