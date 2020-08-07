رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يزور بيروت غدا السبت

يزور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بيروت، غدًا السبت، تأكيدًا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني، وللقاء المسؤولين بعد انفجار مرفأ بيروت المدمر.

ونقلًا عن «النهار» البنانية، كتب ميشال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»: إنه «في حالة صدمة وحزن، ونقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات».

وسيلتقي المسؤول البلجيكي، بالرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.