تعليم المنيا يعقم مقار اللجان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، أنها بدأت اعتبارًا من، اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل، في إجراء تطهير وتعقيم المدارس التي تم تخصيصها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد أبو العيون، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إنه تم توفير أدوات التعقيم والمنظفات ومعدات الرش والتعقيم والأدوات التي تساعد على تعقيم وتطهير المدارس على مستوى الإدارة.

وفى قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، قال رضا محمد نور، مدير إدارة إحدى المدارس، إنه تم تعقيم المدرسة اليوم، والتى تضم لجنتي 50 و51 من انتخابات مجلس الشيوخ وتحتوى على أكثر من 5 الآف ناخب وناخبة تستقبلهم تلك اللجان يومي 11و12 من الشهر الجاري.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن في وقت سابق أن مراكز المحافظة تواصل لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي من المقرر إجراؤها خلال يومي 11و 12 من أغسطس الجاري، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأعلن المحافظ تجهيز 557 مركزًا انتخابيًا، موزعين على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.