انخفاض إنفاق الأسر اليابانية للشهر التاسع على التوالي

أظهر تقرير للحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن متوسط ​​إنفاق الأسر في البلاد تراجع بنسبة 2ر1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو في انخفاض للشهر التاسع على التوالي، على الرغم من المساعدات النقدية ورفع حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وكانت القراءة أفضل من متوسط ​​توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" والذين توقعوا انخفاضا بنسبة 8 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 2ر16 بالمئة في مايو.

وقفز الدخل الشهري المعدل حسب التضخم بنسبة 6ر15 بالمئة في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للتقرير، وذلك بفضل المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة.

ومن خلال أول ميزانية تكميلية صدرت في أواخر أبريل الماضي، قررت الحكومة تقديم 100 ألف ين (947 دولارا) نقدا لكل مقيم.

وانخفض إنفاق الأسر اليابانية منذ أن رفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10 بالمئة من 8 بالمئة في الأول من أكتوبر الماضي.