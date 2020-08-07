 إصابة 40 شخصا إثر انزلاق طائرة ركاب خارج مدرج الهبوط بالهند - بوابة الشروق
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إصابة 40 شخصا إثر انزلاق طائرة ركاب خارج مدرج الهبوط بالهند

طائرة - ارشيفية
طائرة - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 7:40 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 7:40 م
ذكرت تقارير إخبارية هندية أن طائرة ركاب هندية كانت في طريقها من دبي إلى مدينة كوزيكود في ولاية كيرالا الهندية، انزلقت إلى خارج المدرج لدى هبوطها اليوم الجمعة وعلى متنها أكثر من 170 راكبا.

وأظهرت صور تلفزيونية أن الطائرة التابعة لشركة الطيران الهندية " إير إنديا إكسبريس " تحطمت وانشطرت إلى قطعتين مع تناثر الحطام على الأرض.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية أن 40 راكبا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن النيران لم تشتعل في الطائرة.

وكانت هناك أمطار غزيرة تهطل فى منطقة لدى هبوط الطائرة .

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