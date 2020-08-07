كندا تطلب الرأفة لمواطنيها الصادرة بحقهم أحكام إعدام في الصين

قال مسؤولون في الشؤون الخارجية الكندية، اليوم الجمعة، إن كندا "تشعر بقلق عميق" بشأن قرار الصين بالحكم على مواطن كندي رابع بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وتطلب الرأفة لجميع الكنديين الذين يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد.



وكان حكم الإعدام الصادر بحق الكندي يي جيانهوي، المدان بنقل المخدرات وتصنيعها، ثاني قرار من هذا القبيل تصدره محكمة صينية خلال يومين.



وقالت أنجيلا سافار، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الدولية: "إن حكمي الإعدام اللذين صدرا ضد كنديين في الأيام القليلة الماضية يشكلان مصدر قلق كبيرا".



وأضافت أن كندا تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات وفي كل مكان.



وذكرت سافار: "لقد أثارت كندا باستمرار معارضتنا الشديدة لعقوبة الإعدام مع الصين، وستواصل القيام بذلك".



وتابعت: "تطلب كندا الرأفة لجميع المواطنين الكنديين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وتدعو الصين إلى الرأفة بالسيد جيانهوي".