لبنان يدعو إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتلقي المساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان اليوم الجمعة، إلى التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة، تأمينا للحصول على الاحتياجات الملحة منها وفقا للأولويات المطلوبة فيما يتعلق بتلقي المساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها "تؤكد تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبرت عنها الدول الشقيقة والصديقة، من خلال ما سارعت إلى إرساله من مساعدات إنسانية في المجالات الطبية والمادية والعينية".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء قد نفى أن تكون الدولة اللبنانية قد رفضت مساعدات من بعض الدول عقب الانفجار.

من جهته أبلغ سفير أذربيجان لدى لبنان أغا سليم شوكوروف وزارة الخارجية والمغتربين عن تبرع دولته بمبلغ مليون دولار.

وكانت السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة عن مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار وهي تشمل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية، فضلا عن مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني.

وأعلنت سفارة بريطانيا أن سفينة ستبحر إلى لبنان كجزء من حزمة الدعم العسكري.

وتدفقت على لبنان المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية من مختلف الدول العربيةوغير العربية تعبيرا عن التضامن مع لبنان وشعبه بعد الانفجار الدموى الذى شهده مرفأ بيروت مؤخرا.