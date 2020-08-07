الحزب الحاكم في سريلانكا يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية

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أعلن مسؤولون في سريلانكا اليوم الجمعة أن الحزب الحاكم في البلاد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية وضمن فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

وأظهرت النتائج النهائية المعلنة فوز حزب الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بـ 145 مقعدا بعد أن حصل على 59 بالمئة من الأصوات.

وبمجرد تشكيل ائتلاف مع العديد من الأحزاب الصغيرة، من المتوقع أن يحصلوا على أغلبية الثلثين في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.

وفي الوقت ذاته، حصلت المعارضة الرئيسية المعروفة باسم الجبهة الشعبية المتحدة على 24 المئة من الأصوات، وفازت بـ 54 مقعدا.

وستعزز النتائج سلطة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، شقيق رئيس الوزراء راجاباكسا.

وعانى الحزب الوطني المتحد الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه من نكسة كبيرة، حيث حصل على مقعد واحد فقط.

وتعرض الحزب الوطني المتحد للانقسامات وذهب معظم مرشحيه الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة في السابق لخوض المنافسة تحت قيادة حزب الجبهة الشعبية المتحدة بقيادة المرشح الرئاسي السابق ساجيث بريماداسا.

ومن المقرر أن ينعقد البرلمان الجديد في 20 من أغسطس الجاري.