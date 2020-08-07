 الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الآمنة للسفر - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول الآمنة للسفر

بروكسل (رويترز)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 10:50 م

رفع الاتحاد الأوروبي المغرب من قائمته للبلدان الآمنة التي يسمح الاتحاد بالسفر غير الضروري منها، بعد مراجعة قام بها سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وتترك الخطوة عشر دول في القائمة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس آب بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي الجزائر الأسبوع الماضي.

والدول الآمنة التي يُعتقد أن جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة إلى حد كبير فيها هي أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

وجرت الموافقة على الصين كذلك، على الرغم من أن السفر لن يفتح إلا إذا سمحت السلطات الصينية أيضا بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

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