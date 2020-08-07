عبد الصمد: سنتوجه نحو تحقيق دولي في حال عدم جدوى التحقيقات المحلية بشأن انفجار مرفأ بيروت

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، إن الحكومة اللبنانية تعمل على مسح الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، ومن جهة أخرى تتم المساءلة عبر التحقيق في الحادث، واعتقال المشتبه بتورطهم في الكارثة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة، المذاعة عبر «التليفزيون المصري»، مساء الجمعة، أن الحكومة اللبنانية والرئيس ميشال عون يتمسكان بسيادة لبنان، وقدرته على معالجة أموره ومعاقبة المتورطين في الحادث، مشيرة إلى الدعم الدولي الكبير للشعب اللبناني خلال الأزمة الراهنة.

وتابعت: «لا شك أننا سنتوجه نحو تحقيق دولي، في حال عدم جدوى التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت»، قائلة إن النكبة الأخيرة التي حلت بلبنان تفوق إمكانياته وقدراته.

واستطردت: «تضامن الدول الشقيقة والصديقة مع لبنان ليس بجديد، ونأمل أن تكون فاتحة خير لمزيد من التعاون والتضامن مع لبنان في إعادة نهضة لبنان وإصلاح اقتصاده».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.