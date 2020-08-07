الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت قد وقعت انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل.