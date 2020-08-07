شيوخ أمريكيون يهددون بفرض عقوبات على شركة ألمانية بسبب «نورد ستريم2»

هدد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي شركة فايهرهافن ساسنيتس الألمانية لتشغيل الموانئ بفرض عقوبات قانونية واقتصادية عليها بسبب توريد سلع وخدمات ودعم لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، بين روسيا وألمانيا.

وقال النواب الجمهوريون الثلاثة، تيد كرود والتوم كوتون ورون جونسون، في رسالة موجهة إلى الشركة الألمانية "سيتم منع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين في الشركة من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي ممتلكات أو مصالح لهم لدى الولايات المتحدة".

كما حذرت الرسالة من أن الشركة الألمانية قد تدمر مستقبلها المالي إذا لم توقف كل أشكال التعان مع الشركات العاملة في " نورد ستريم2".

يذكر أن هناك توافق واسع بين أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على معارضة المشروع الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض في العام الماضي عقوبات على المشروع، لكن شركة جازبروم الروسية والشركات الأوروبية الأخرى المشاركة فيه تواصل العمل فيه.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافق مجلس النواب الذي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض على أغلبية مقاعده على فرض عقوبات على أي شركات تساعد روسيا في إتمام المشروع.

وترى الولايات المتحدة أن هذا الخط سيؤدي إلى زيادة اعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة الروسية، ويهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشروع باستمرار عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، تقول ألمانيا إن ترامب يعارض المشروع لمجرد توفير أسواق لإنتاج الولايات المتحدة من الغاز الصخري.