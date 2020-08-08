زيدان بعد الإقصاء من دوري الأبطال: فوز مستحق للسيتي وفخور بفريقي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فوز مانشستر سيتي الإنجليزي، على فريقه كان مستحقا، رافضا تحميل رفائيل فاران مدافع الملكي الهزيمة.

وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض للخسارة أمام مان سيتي 4 – 2 في مجموع مباراتي ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء:«عندما تخسر لا يمكن أن تكون سعيدا، ولكن يجب أن نكون فخورين بما قدمناه، ويجب أن نهنئ الخصم، ولا يمكن أن نبحث عن أعذار».

وأضاف:«فخور بفريقي بسبب الجهد الكبير المبذول، وقدمنا كل ما لدينا، والخصم كان أفضل في المباراتين، وأعتقد أن فوزهم مستحق».

ورفض زيدان تحميل فاران الهزيمة ونصحه بأن يتحلى بالهدوء ويرفع رأسه، كما أشار المدير الفني الفرنسي في ختام حديثه إلى أن 95 % من لاعبيه قدموا كل ما لديهم عبر الموسم.