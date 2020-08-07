كومو: إعادة فتح المدارس في ولاية نيويورك في الخريف

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الجمعة أنه يمكن إعادة فتح مدارس ولاية نيويورك في الخريف.



كانت نيويورك من قبل بؤرة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، لكن معدل الإصابة هناك انخفض الآن إلى أقل من واحد بالمئة.



وقال كومو خلال مؤتمر عبر الهاتف: "إذا كان بإمكان أي شخص فتح المدارس، فيمكننا فتحها. وينطبق هذا على كل منطقة في الولاية".



وسيستمر المسؤولون في مراقبة معدل الإصابة في الفترة التي تسبق اليوم الأول من الدراسة، وستتغير الإرشادات إذا عادت معدلات الإصابة للارتفاع. وسيكون لدى المدارس أيضا خيار تقديم الدروس عن بعد أو في الهواء الطلق إذا ما رغبوا في ذلك.



وأوضح كومو: "الأمر متروك لتقديرهم".