وزير الصحة اللبناني: ارتفاع أعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا

أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، خلال استقباله وفدًا جزائريًا طبيًا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الانقاذ، أن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154.

ونقلًا عن «النهار» اللبنانية، اليوم الجمعة، فإن 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أول أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.