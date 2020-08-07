 حسن نصرالله: ننظر بإيجابية إلى كل تعاطف وزيارة للبنان - بوابة الشروق
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حسن نصرالله: ننظر بإيجابية إلى كل تعاطف وزيارة للبنان

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 5:19 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 5:19 م

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، كلمة حول انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن «النهار» اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، جاءت أبرز تصريحات نصر الله كالآتي:

- أتقدم بمشاعر المواساة لكل عوائل الشهداء والانفجار كان عابرًا للطوائف وبيروت مدينة كل اللبنانيين.

- نحن أمام حادثة ضخمة وفاجعة كبرى لها نتائج إنسانية وصحية واقتصادية كبيرة.

- «حزب الله» بكل إمكاناته بتصرّف الدولة والحكومة والوزارات المختصّة، وبتصرّف أهلنا التي لحقت بهم الفاجعة.

- كل الدول التي أرسلت مساعدات مشكورة، وننظر بإيجابية إلى كل تعاطف وكل زيارة إلى لبنان خصوصًا إذا كانت تدعو إلى لمّ الشمل.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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