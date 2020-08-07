مديرة كفر الزيات التعليمية تهنئ الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة

هنأت مدير عام إدارة السنطة بمحافظة الغربية، إيمان عبد المعز شاهين، الطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة ٢٠٢٠، بمنزلها، وبصحبة لفيف من قيادات الإدارة التعليمية، حيث أهدت درع التفوق للطالبة، متمنية دوام النجاح والتوفيق.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية زار أيضا الطالبة بمنزلها، وعبر خلالها عن بالغ سعادته بتفوق ابناءه الذين شرفوا محافظتهم من خلال حصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدا الاستعداد التام لتقديم الدعم وتسخير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على مواصلة التفوق.