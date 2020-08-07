الحكومة اللبنانية: نرحب بمساعدات الدول الصديقة والشقيقة ولم نرفض أي دعم

أكدت رئاسة الحكومة اللبنانية الترحيب بأي مساعدة تقدمها الدول الصديقة والشقيقة ومن كل المؤسسات في العالم، وأن لبنان يقدر وقوفها إلى جانبه في كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت.

ونفت الحكومة اللبنانية – في بيان لها اليوم – صحة أنباء عن رفض الدولة اللبنانية لمساعدات تقدمها بعض الدول، مشددة على أن هذه الشائعات لا أساس لها "وتروج لها بعض الجهات التي تستهدف إلحاق الضرر بلبنان". بحسب ما ورد بالبيان.

وأضافت: "إن هذه الأخبار كاذبة ومضللة وتهدف لقطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم إلى لبنان".