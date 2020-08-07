رئيس بلدية برلين يبدي رغبته في الترشح للبرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي

أبدى ميشائيل مولر رئيس بلدية العاصمة الألمانية برلين ورئيس ولاية برلين رغبته في الترشح لعضوية البرلمان الألماني (بوندستاج) للدورة المقبلة.



وقال مولر اليوم الجمعة لشبكة (آر تي إل/ إن تي فاو) الإخبارية الألمانية: "إن هذا الأمر سيخضع لنقاش مشترك داخل الحزب خلال الأيام المقبلة، وسيناقش أيضا كيف يمكن أن يتم هذا".



وأوضح مولر أن دائرة برلين الانتخابية في حي تيمبلهوف-شونيبيرج التي يعيش فيها منذ عقود، هي موطنه السياسي.



ويعتزم كيفن كونرت رئيس شبيبة الاشتراكيين الترشح عن هذه الدائرة.



ولم يقل مولر شيئا عن الدائرة التي سيترشح عنها إن كان سيترشح، إلا أن هناك تكهنات ظهرت مؤخرا بأنه ربما يترشح عن دائرة شارلوتنبورج-فيلمرسدورف.



وتقول دوائر في إدارة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن هناك مساعي لحل التنافس بينهما على الترشح عن هذه الدائرة من خلال تفاهم ودي.