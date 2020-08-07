 رئيس بلدية برلين يبدي رغبته في الترشح للبرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي - بوابة الشروق
الجمعة 7 أغسطس 2020 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

رئيس بلدية برلين يبدي رغبته في الترشح للبرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي

البرلمان الالماني
البرلمان الالماني
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:32 م
أبدى ميشائيل مولر رئيس بلدية العاصمة الألمانية برلين ورئيس ولاية برلين  رغبته في الترشح لعضوية البرلمان الألماني (بوندستاج) للدورة المقبلة.

وقال مولر اليوم الجمعة لشبكة (آر تي إل/ إن تي فاو) الإخبارية الألمانية: "إن هذا الأمر سيخضع لنقاش مشترك داخل الحزب خلال الأيام المقبلة، وسيناقش أيضا كيف يمكن أن يتم هذا".

وأوضح مولر أن دائرة برلين الانتخابية في حي تيمبلهوف-شونيبيرج التي يعيش فيها منذ عقود، هي موطنه السياسي.

ويعتزم كيفن كونرت رئيس شبيبة الاشتراكيين الترشح عن هذه الدائرة.

ولم يقل مولر شيئا عن الدائرة التي سيترشح عنها إن كان سيترشح، إلا أن هناك تكهنات ظهرت مؤخرا بأنه ربما يترشح عن دائرة شارلوتنبورج-فيلمرسدورف.

وتقول دوائر في إدارة الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن هناك مساعي لحل التنافس بينهما على الترشح عن هذه الدائرة من خلال تفاهم ودي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك