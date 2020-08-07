خبراء كيمياء لـ«فايننشال تايمز»: لا يتم تخزين نترات الأمونيوم لأكثر من 6 أشهر

أفادت فضائية العربية الحدث في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن خبراء كيمياء قالوا لـ"فايننشال تايمز"، إنه «لا يتم تخزين نترات الأمونيوم لأكثر من 6 أشهر».

جاء ذلك ردًا على إرجاع سبب انفجار مرفأ بيروت، لشحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 113 شهيدًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.