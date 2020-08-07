الديمقراطيون يجرون محاولة اللحظة الأخيرة بالبيت الأبيض بشأن خطة التحفيز لمواجهة آثار كورونا

يلتقي مفاوضون من النواب الديمقراطيين الأمريكيين اليوم الجمعة بمسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترامب في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض على نهايته.



وقالت رئيسة مجلس النواب كبيرة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي إنها على استعداد للتوصل إلى حل وسط بشأن اقتراحها الأصلي بخطة تحفيز بقيمة 3 تريليونات دولار، من أجل التوصل لاتفاق، لكنها شددت على أنه يتعين على الجمهوريين أن يكونوا على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال عما يقترحوه حاليا على الطاولة.



وقالت بيلوسي للصحفيين قبيل الاجتماع إننا "سوف نجتمع بعد ظهر هذا اليوم، وسوف أقدم عرضي مرة أخرى. سوف نخفض تريليون وترفع أنت تريليون، وسوف نكون في نطاق ومدى بعضنا البعض".



وقالت إن "علينا مسؤولية أخلاقية لإيجاد أرضية مشتركة".