ألمانيا تنشر بيانات التصدير عن شهر يونيو وسط تفاؤل حذر لدى الشركات

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من المقرر أن يكشف المكتب الإحصائي الألماني اليوم الجمعة بيانات التصدير عن شهر يونيو وسط تفاؤل حذر، بعد تعافي أرقام مايو بشكل طفيف من الركود المأساوي في الشهر السابق في ذروة الوباء.

ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الاتحادي بيانات شهر حزيران/يونيو والنصف الأول من العام في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش).

وتراجعت الصادرات الألمانية في أبريل، متأثرة بعمليات إغلاق الحدود والصعوبات اللوجستية واضطراب سلسلة التوريد.

وارتفعت قيمة الصادرات الألمانية بنسبة 9 بالمئة في مايو مقارنة بشهر أبريل، حيث بدأت الاقتصادات في أنحاء العالم بالتعافي.

ومع ذلك، ظلت قيمة السلع المصدرة في مايو منخفضة بنسبة 7ر29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويشعر المصدرون حاليا بتفاؤل حذر، وفقًا لمؤشر معنويات الأعمال الرئيسي الصادر عن معهد إيفو للبحوث الاقتصادية.

وبشكل عام، يتوقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية واتحاد الصناعات الألمانية تقلص الصادرات بنسبة 15 بالمئة في عام 2020 في أعقاب الجائحة.

وتعتبر الصادرات من ركائز الاقتصاد الألماني.