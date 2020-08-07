سيتي جروب تكتفي من شراء السندات السيادية من بيرو

قال الخبراء الاقتصاديون كينيث لام وأندريا كيجيل وديرك ويلير في مذكرة لعملائهم إن شركة الخدمات المالية "سيتي جروب" اكتفت من شراء السندات السيادية المستحقة عام 2028 من بيرو بعد أن وافقت لجنة بالكونجرس على مشروع قانون يسمح للمواطنين بسحب المزيد من مدخرات التقاعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس.

ويزداد احتمال موافقة الكونجرس وسط التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشارت المذكرة إلى أنه "من المرجح أن تكون الأضرار التي لحقت بالسندات السيادية أكبر من مشروع القانون الأول للسحب من المعاشات التقاعدية"، الذي سمح للمتقاعدين بسحب 25 % من المدخرات.