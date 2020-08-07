وفيات فيروس كورونا في المكسيك تتجاوز 50 ألفا

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سائق حافلة يضع كمامة على وجهه في المكسيك. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس 6590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 462690 والوفيات إلى 50517.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.