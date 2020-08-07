 العربية للعلوم والتكنولوجيا: 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة - بوابة الشروق
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العربية للعلوم والتكنولوجيا: 10 منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة

هدى الساعاتى:
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 4:46 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 4:46 م

أعلن إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الجمعة، منح الطالبة (سامية محمد عبد الرحمن الرحمن)، الأولى في الثانوية العامة للمكفوفين على مستوى الجمهورية، منحة كاملة للدراسة بالأكاديمية.

وصرح عبد الغفار بأن الطالبة سامية، نموذج مشرف مكافح للشباب أصحاب التحدى الذى نفخر بتواجده فى الأكاديمية.

وأضاف أن الأكاديمية تضم أصحاب الإرادة، والتحدى من الشباب المصرى والعربي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم منحة كاملة للطالبة "سامية" في الأكاديمية على أن تدرس في الكلية التى تناسب قدرتها وإمكانياتها.

وحصلت الطالبة المتفوقة سامية عبد الرحمن، على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمكفوفين بمجموع ٣٩٥،٥ درجة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الأكاديمية، تقديم ١٠ منح دراسية لأوائل الثانوية العامة وذلك في فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.


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