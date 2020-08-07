النيابة العامة اللبنانية تقرر حبس مدير عام الجمارك احتياطيا في انفجار ميناء بيروت

أصدرت النيابة العامة في لبنان قرارا بحبس المدير العام لإدارة الجمارك في عموم البلاد بدري ضاهر، بصورة احتياطية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجريت معه على مدى نحو 5 ساعات، في شأن حادث الانفجار المدمر، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، أصدر أمرا بتوقيف بدري ضاهر وإبقائه رهن التحقيق، ومتابعة التحقيقات في ملابسات انفجار ميناء بيروت البحري.



وأضافت الوكالة أن سلطات التحقيق القضائية المختصة أصدرت قرارا مماثلا بالحبس الاحتياطي بحق مدير ميناء بيروت البحري حسن قريطم، والمدير العام السابق لإدارة للجمارك شفيق مرعي، في ذات الواقعة.



جدير بالذكر أن التحقيقات في ملف انفجار ميناء بيروت البحري، تُجرى بمعرفة النيابة العامة والقضاء العسكري، بإشراف عام من النائب العام القاضي غسان عويدات.