تقارير: قاض كولومبي يأمر بالقبض على محام سابق لأوريبي

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أمر قاض كولومبي أمس الخميس بوضع محام سابق للرئيس الأسبق ألفارو أوريبي قيد الإقامة الجبرية في تحقيق تاريخي هز المشهد السياسي في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويشتبه في أن دييجو كادينا وشريكه خوان خوسيه سالازار دفعا رشاوى أو تعهدا بمميزات قضائية لاثنين من أفراد القوات شبه العسكرية السابقين المسجونين لإقناعهما بالإدلاء بالشهادة لصالح أوريبي، الذي أصبح أول رئيس كولومبي سابق يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الجاري.

ولم يأمر القاضي بسجن سالازار، الذي ساعد كادينا فحسب، وفقا لإذاعة كاراكول.

وكان أوريبي الذي حكم البلاد بين عامي 2002 و2010، وهو حاليا عضو مجلس الشيوخ، أحد رؤساء كولومبيا الأكثر تأثيرا وإثارة للجدل على مدى عقدين.

وأشارت المحكمة العليا إلى رغبتها في منع أوريبي من عرقلة التحقيق بشأن دفعه رشوة لشهود والضغط عليهم لدحض مزاعم بأنه كان وعائلته على صلة بجماعات شبه عسكرية تبث الرعب، ولعبت دورا بارزا في النزاع المسلح الذي استمر 52 عامًا في البلاد.

ويقيم أوريبي، الذي أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا حاليا في مقر إقامته شمالي البلاد.