إصابات كورونا الجديدة في ألمانيا تتجاوز الألف مجددا في 24 ساعة

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 214 ألفا و214 حالة.

ويصل عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بذلك إلى أعلى مستوى له منذ مطلع مايو الماضي. وكانت ألمانيا تخطت أمس الخميس حاجز الألف لأول مرة منذ 7 مايو الماضي بتسجيل 1045 حالة إصابة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية تسجله ألمانيا في مطلع أبريل الماضي، حيث تجاوز 6 آلاف إصابة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9183 حالة، وبلغ عدد المتعافين 195 ألفا و900 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 99ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.