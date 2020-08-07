قال المهندس أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة بمطروح، إن لجنة للتفتيش على أسواق ومحلات بيع المنتجات والسلع بمدينة العلمين تمكنت من ضبط 1.5 طن أسمدة مدعم بأحد المحلات غير المرخصة لبيع الأسمدة الزراعية.



وأوضح مدير عام الزراعة بمطروح، أنه بالمرر على محلات تجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الإدارة الزراعية بالعلمين للوقوف على مدى ترخيص تلك المحلات وصلاحية الاسمدة والمبيدات، تم ضبط أحد المحلات لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسئول زراعي بإدارة المحل، وبفحص الأسمدة والمبيدات الموجودة بالمحل.



كما تم ضبط كمية من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالمحل بالسعر الحر بعدد 34 شيكارة زنت الشيكارة 50 كجم، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخزن الإدارة لزراعية بالعلمين وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.