الرئاسة اللبنانية: ترامب أكد لميشال عون عزمه المشاركة في مؤتمر باريس لدعم لبنان

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدم خلاله تعازيه والشعب الأميركي بضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، مؤكدا وقوفه إلى جانب لبنان في هذه الظروف وأن مساعدات عاجلة سترسل إلى لبنان للتضامن مع شعبه.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في تدوينة عبر موقع «تويتر»، مساء الجمعة، إن «الرئيس ترامب أكد للرئيس عون أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له».

وأضافت: «الرئيس عون شكر الرئيس ترامب على تضامنه والدعم الذي تقرر للبنان، شارحًا ظروف الانفجار والخسائر التي لحقت بالأرواح والبنى التحتية والدمار الذي حل ببيروت».

وتابعت أن «الرئيس عون قال للرئيس ترامب: نحتاج إلى العمل سويًا للمحافظة على استقرار لبنان الأمني والاجتماعي والتعاون في سبيل النهوض بلبنان، علمًا أن مسيرة الإصلاحات قائمة وعملنا على تنفيذ العديد منها، كما نأمل التعاون سوياً في محاربة الفساد الحقيقي ومحاسبة الفاسدين».

واختتمت الرئاسة اللبنانية مشيرة إلى أن «عون» عبر عن أمله في أن تساعد الولايات المتحدة في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.